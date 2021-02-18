Комфорт с размахом

В период жесткого локдауна отели стали для жителей мегаполисов одним из немногих вариантов смены обстановки, а со временем москвичи вошли во вкус и решили регулярно проводить в отелях уикенды и устраивать вечеринки в номерах. Эта светская привычка лондонских аристократов спасла от уныния многих москвичей, да и отельеры были несказанно рады.

Пятизвездных отелей в Москве немало, но построенный с азиатским размахом — один. Находится он на углу Новинского бульвара и Нового Арбата и называется Лотте Отель Москва. Когда отель только начинали строить, Москва уже обсуждала, каким впечатляющим будет проект — инвестиции в строительство составили более $350 млн, тогда это был самый масштабный проект за всю историю гостиничного бизнеса в России. В 2010 году отель наконец открылся, первые гости признавались в частных разговорах, что такого размаха Москва до сих пор не знала. Отель сразу же полюбили устроители бизнес-конференций и персональных торжеств: отдельный клубный этаж, гостиная и библиотека, оборудованные по последнему слову техники, конференц-залы, шесть банкетных залов и переговорные комнаты — Лотте Отель Москва готов решать любые задачи (в начале февраля, например, там переизбирали президента Российского футбольного союза).

В пандемийное время в отеле стали цениться вещи, которым прежде не придавали значения: большая площадь номеров (от 45 до 65 кв. м), высокотехнологичные сенсорные панели, которые легко дезинфицировать, панорамный вид на Москву и собственные рестораны. Гордость отеля — королевский 490-метровый люкс, где есть спальня, ванные комнаты с сауной, гостиная, конференц-зал, столовая, рабочий кабинет, офис и гостевая.

Имеется в отеле и своя зона спокойствия, точнее, умиротворения и гармонии — спа-центр Mandara Spa площадью 1,5 тыс. кв. м. Многие путешественники признаются, что в европейских отелях редко посещают процедуры в спа-центрах, предпочитая дождаться поездки в Азию — уж там-то о массаже знают всё. В Mandara Spa работают балийские специалисты, а значит, никуда лететь не надо, считайте, вы уже на Бали. Косметологи — российские специалисты с высшим медицинским образованием.

Продолжая тему удовольствий, нельзя не упомянуть о наличии в Лотте Отеле Москва двух ресторанов. Ovo — ресторан итальянской кухни, среди его «бестселлеров» лингвини с креветками, вителло тонато из нежнейшей телятины с муссом из тунца, жареный осьминог с капустой пак-чой. В меню MEGUmi японские суши и роллы, восемь видов сакэ, а также камчатские крабы, устрицы, канадские лобстеры, гребешки и моллюски. Подают все это на японском фарфоре. На стене панно из старинной японской ткани.

А для тех, кого утомило активное общение, есть приватные комнаты.

Светлана Рысева