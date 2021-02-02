У жительницы Ярославской области за долги арестовали автомобиль

В Угличском районе Ярославской области судебные приставы разыскали и арестовали за долги автомобиль местной жительницы, сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.

В сообщении отметили, что 42-летняя женщина долгое время не оплачивала долги по налогам, коммунальным и кредитным платежам. Сумма ее задолженности составила 400 тыс. руб. Позднее судебные приставы выяснили, что женщина владеет автомобилем «ВАЗ», местонахождение которого она скрывала. В результате машина была объявлена в розыск.

«После обнаружения имущества, судебными приставами был осуществлен выезд с целью составления акта описи и ареста. На данный момент транспортное средство оставлено должнице на ответственное хранение без права пользования, в скором времени его ожидает процедура оценки и передачи на реализацию»,— сообщили в пресс-службе.

София Бастрыгина