«Уральская Сталь» планирует увеличить выпуск чугуна до 2,7 млн тонн в год

Новотроицкое предприятие «Уральская Сталь», входящее в холдинг «Металлоинвест», планирует увеличить выпуск чугуна до 2,7 млн т в год. Об этом сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.

«Компания продолжает модернизацию, несмотря ни на какие новые вызовы: запуск нового оборудования позволяет повысить эффективность предприятия и одновременно снизить нагрузку на окружающую среду. Совсем недавно здесь была открыта обновленная ТЭЦ, сейчас – модернизирована доменная печь. Радует, что один из крупнейших работодателей региона – а "Металлоинвест" обеспечивает стабильную занятость 9,5 тысячи жителей – работает на перспективу», – отметил глава Оренбургской области Денис Паслер, находящийся с визитом в Новотроицке.

В декабре прошлого года на предприятии запустили модернизированную доменную печь №2 с максимальной производительностью до 760 тыс. т чугуна в год. Работы по реконструкции доменной печи №3 начнутся в ближайшее время.

Андрей Сазонов