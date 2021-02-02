Михаил Корнеев: Протестные шествия могут ухудшить эпидобстановку в Ростове

Несанкционированные шествия в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Ростове могут ухудшить эпидобстановку в городе. Об этом заявил заместитель губернатора Михаил Корнеев на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, которое прошло онлайн.

«Дополнительным фактором риска ухудшения эпидобстановки в Ростове являются проведенные 23 и 31 января шествия. Как мы предполагаем, компактное нахождение людей в одном месте, отсутствие санитарного расстояния, масок, скажется на статистике заболеваемости коронавирусом не лучшим образом. Вместе с тем, мы отмечаем профессионализм и выдержку органов правопорядка, которые не допустили негативного развития ситуаций, обеспечили общественный порядок. Полиция в этих непростых условиях продолжала работу в том числе по обеспечению санитарных норм, велась профилактическая беседа с участниками. Вместе с тем, было составлено около 300 протоколов по административным нарушениям», — сказал господин Корнеев.

Напомним, несанкционированные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в Ростове 23 и 31 января. По оценкам корреспондентов “Ъ-Юг”, в первом шествии приняли участие около 3 тыс. человек, а во второй — около 700.

Наталья Шинкарева