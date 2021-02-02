Житель Ростовской области получил 11 лет колонии за торговлю дезоморфином

Суд признал виновным жителя Ростовской области Виталия Тернова в торговле наркотиками и организации притона (п. «б» ч.3 ст.228.1, п. «г» ч.4 ст.228.1 и ч.1 ст.232 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Суд установил, Тернов был организатором преступной группы, в которой были распределены функции по приобретению прекурсоров и наркотиков, их транспортировке в Ростовскую область из других регионов и их хранение, изготовление и реализация через устойчивую сеть сбытчиков. Во время оперативно-розыскных мероприятий оперативники выявили факт сбыла Терновым дезоморфина в крупном размере. Суд назначил Виталию Тернову наказание в виде 11 лет колонии строгого режима. «К длительным срокам заключения приговорены и другие участники преступного сообщества»,— сообщает пресс-служба ведомства.

Наталья Шинкарева