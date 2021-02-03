Трансферная форточка

Закрывшееся в начале недели зимнее трансферное окно очень наглядно проиллюстрировало влияние пандемии коронавируса на футбольный рынок. В общей сложности клубы «большой пятерки» потратили в его рамках на приобретение новичков немногим больше €250 млн — сумму почти вчетверо скромнее, чем была вложена в них год назад. При этом от дорогих покупок отказались даже гранды, которым они, кажется, были очень нужны.

Очередная зимняя трансферная кампания, завершившаяся в ведущих европейских лигах в ночь с понедельника на вторник, если и была чем-то примечательной, то в первую очередь своей скромностью. Перед трансферным дедлайном клубы «большой пятерки» — английские, испанские, немецкие, итальянские и французские — формально развили некоторую активность, но она не помогла достичь хоть сколько-нибудь значительных по меркам прошлого десятилетия результатов.

Общая сумма потраченных в рамках действия окна денег представителями пяти сильнейших чемпионатов составила, по данным Transfermarkt, €261,7 млн. Это мизерная цифра в сравнении с теми, к которым успел привыкнуть футбольный мир. Год назад в январе расходы «большой пятерки» на новобранцев перевалили за €930 млн. И это воспринималось скорее как норма, нежели как нечто неординарное — ведь в 2018-м они перекрыли даже миллиардную планку.

Причем падение в равной степени коснулось всех лиг. Скажем, нынешние английские вложения на фоне прежних выглядят просто крохами: €85,6 млн — после «инфляционного» роста цен трехлетней давности, связанного в том числе с грандиозными телевизионными контрактами премьер-лиги. Приблизительно столько часто платили за одного отдельно взятого хорошего игрока. Англия, однако, вновь достаточно уверенно лидирует по тратам. У конкурентов они еще ниже: у Италии — €77,7 млн, у Германии — €48,4 млн, у Франции — €29 млн, у Испании — €21,3 млн. Французы умудрились пропустить вперед Португалию с ее исторической репутацией больше продавца дозревших талантов, чем покупателя (€31 млн), испанцы — еще и голландцев (€24,5 млн) с турками (€23,8 млн).

Ненормальным было и количество хотя бы относительно заметных сделок. Как правило, в январе, пусть зимой клубы всегда ведут себя гораздо осторожнее, нежели летом, все же срастаются два-три «блокбастера» — дорогих, с участием звучных имен, трансформирующих облик команд. На сей раз и планка в €20 млн, отнюдь не «блокбастерная», с трудом покорилась пяти трансферам. На первом месте в январском рейтинге оказался трансфер Саида Бенрахмы, про существование которого, надо полагать, знали единицы из тех, кто не интересуется творящимся во втором по статусу английском дивизионе. Из выступающего в нем «Брентфорда» он перешел в «Вест-Хэм» за €23,1 млн. За Бенрахмой расположился Себастьен Халлер: он, наоборот, ушел из «Вест-Хэма» в «Аякс» за €22,5 млн. За Халлером — бывший футболист «Аталанты» Амад Диалло, который обошелся «Манчестер Юнайтед» в €21 млн. €20 млн — цена Доминика Собослаи и Крепена Диатта, приобретенных «Лейпцигом» и «Монако» у «Зальцбурга» и «Брюгге» соответственно. Львиная доля сделок — либо дешевые, опять же по недавним стандартам, в пределах €5 млн, покупки, либо аренда, тоже способ сэкономить и купировать риски.

Совершенно аномальным было и участие в кампании клубов-гигантов. Теперь они на драйверов совершенно не тянули. В топ-десятку по расходам на новичков из таких клубов попали лишь «Манчестер Юнайтед» да «Ювентус» — третье и восьмое место, на двоих потрачено €39 млн. Остальные «молчали». В том числе те, про кого вроде бы некоторые турнирные сложности кричали, что ему нужно усиливаться. Но об усилении не позаботились «Реал» с «Барселоной» (это из-за них Испания так чудовищно просела), безнадежно проигрывающие «Атлетико» «золотую» гонку в чемпионате. А «Ливерпуль», которому тяжело дается защита прошлогоднего английского титула, «на флажке» взял сразу двух защитников со странным бэкграундом — Бена Дэвиса из середняка второго дивизиона «Престона» и Озана Кабака из пропускающего больше всех голов в Германии «Шальке» — только потому, что умудрился из-за травм потерять чуть ли не всю линию обороны.

Объяснение всей этой трансферной катастрофе лежит, разумеется, на поверхности. Изменения в стилистике поведения клубов на рынке резали глаз еще в период действия предыдущего окна. Летом 2019 года пять сильнейших лиг потратили на покупку игроков €5,54 млрд, летом 2020-го — €3,28 млрд. Разница примерно в 40% уже неплохо рассказывала о том, как пандемия коронавируса и сопутствующее ей падение доходов сказались на щедрости «большой пятерки». А на прошлой неделе Deloitte, опубликовав свою очередную Money League, зафиксировал, что доходы 20 наиболее богатых клубов в минувшем сезоне на €1,1 млрд меньше, чем в позапрошлом, докоронавирусном.

Гораздо заковыристее вопрос насчет устойчивости тренда. Тим Бридж, эксперт спортивного подразделения Deloitte, сказал в интервью Press Association очевидное: невозможно угадать, как будет выглядеть трансферный рынок через год или полтора. Все зависит от того, как долго продлится пандемия и как долго будут сохраняться вытекающие из нее ограничения, допустим, по допуску зрителей на стадионы. При этом Тим Бридж предположил, что если трудный период затянется, даже после его завершения, учтя все выпавшие во время него доходы, клубы в любом случае могут принципиально поменять бизнес-модель, отказавшись от сверхдорогих покупок, а цены на футболистов, соответственно, немножко упадут.

Алексей Доспехов