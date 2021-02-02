В минсоцдемографии Самарской области оплачивали невыполненный ремонт в детских лагерях

Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области уличено в нарушениях при использовании бюджетных средств. Одно из них касается оплаты невыполненного капитального ремонта в детских оздоровительных лагерях. Сумма трат на эти цели составила 39,1 тыс. рублей. Об этом говорится на сайте Счетной палаты региона.

«В ходе проведения контрольного мероприятия нарушение устранено на сумму 31,7 тыс. рублей», – отмечается в сообщении надзорного органа.

Также надзорное ведомство обнаружило, что муниципальный заказчик, который подчиняется минсоцдемографии региона, подписал в 2018 году четыре муниципальных контракта с единственным поставщиком на капитальный ремонт кровли здания столовой в детском лагере на сумму 320,5 тыс. руб. Из-за этого был нарушен принцип конкуренции, отмечают в Счетной палате Самарской области.

Чиновникам направлено представление об устранении нарушений. Отчет о проверке передан губернатору Самарской области и в губдуму.

Георгий Портнов