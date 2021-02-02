На пост главы Каменска-Уральского претендует три человека

В Каменске-Уральском (Свердловская область) завершился прием документов на пост главы города. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гордуму, всего на конкурс было подано четыре заявки.

Документы сдали временно исполняющий обязанности мэра Алексей Герасимов, глава администрации Синарского района Алексей Ялунин, директор школы №25 Денис Миронов, а также бывший глава города Алексей Шмыков, который позднее отозвал заявление. В результате конкурсная комиссия зарегистрировала только троих кандидатов.

Первое заседание конкурсной комиссии состоится 16 февраля. Сам конкурс назначен на 25 февраля.

Напомним, господин Шмыков руководил Каменском-Уральским с марта 2016 года. До этого, с 2014 года, занимал пост первого замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области. Он покинул пост мэра 28 января, после чего был назначен на должность заместителя губернатора.