РАН исследует причины выброса водорослей на пляжи Анапы

Сотрудники Южного отделения института океанологии и морского гидрофизического института РАН займутся исследованием причин ежегодного выброса морских водорослей – камки - на пляжи Анапы. Проблему обсудили на совете по развитию курортов и туризма, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Ученые проведут комплексное исследование экологических параметров морской среды в Анапской бухте, также проанализируют состояние реки Анапка и лиманов. Исследовательская работа будет проводиться в течение 2021 года, по ее итогам будут предложены пути решения проблемы. Пока уборку водорослей будут проводить механическим способом.

«Мы не в силах повлиять на этот неизбежный природный процесс, но мы должны принять меры, чтобы свести к минимуму его последствия, при этом не нарушая экосистему», – сказал мэр Анапы Василий Швец.

Как писал “Ъ-Кубань”, только в июне 2020 года с пляжей Анапы вывезли 1,8 тыс. тонн водорослей.

Виктория Колганова