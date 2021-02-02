Начата проверка по факту коммунальной аварии, оставившей без воды 1240 человек в Новотроицке

Прокуратура Новотроицка организовала проверку по факту коммунальной аварии на центральном водоводе на ул. Советской. На указанном участке произошел порыв трубы. Об этом сообщает надзорное ведомство региона.

«В результате приостановлено холодное водоснабжение 26 многоквартирных домов и двух объектов социального назначения. Из-за происшествия без холодной воды остались 1240 потребителей»,– говорится в сообщении.

В настоящее время на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора города Егор Приходько. По его требованию организован подвоз воды жителям района.

Георгий Портнов