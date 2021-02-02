Boeing может потерять почти 40% заказов на свой новый самолет 777X

Согласно отчетности Boeing, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, количество заказанных, но не поставленных самолетов 777X сократилось по итогам 2020 года на 38% — с 309 до 191 штуки. При этом поставки новой модели, согласно прогнозам самого авиаконцерна, начнутся не ранее 2023 года. Снижение числа заказов в отчетности связано с их потенциальной потерей.

Согласно американскому законодательству, Boeing не должен указывать в качестве ожидающих поставки самолеты, которые не были доставлены клиенту вовремя или хотя бы в течение 12 месяцев после оговоренной в контракте даты. Дебют 777X откладывается уже на три года по сравнению с изначальными планами компании, а многие компании уже точно не получат заказанные самолеты в указанные сроки. Это позволяет им отказаться от сделки и требовать от производителя компенсации. Так, только в четвертом квартале этого года Boeing списал $6,5 млрд из-за срыва поставок 777X.

Сам Boeing указывает в качестве главной причины задержек пандемию COVID-19, которая привела к закрытию заводов и перебоям в цепочках поставок. При этом авиапроизводитель подчеркивает, что пока ситуация на рынке не улучшается, и если нынешние условия сохранятся еще какое-то время, то задержки в поставках могут еще больше увеличиться.

Кирилл Сарханянц