Прокуратура расследует инцидент со школьницей, которую облили антисептиком и подожгли в Самаре

Организована проверка по факту конфликта, произошедшего между самарскими школьниками на почве успеваемости. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«Установлено, что 25 января 2021 после уроков на внешкольной территории ученик облил куртку одноклассницы антисептиком и поджег, вследствие этого одежда получила повреждения, ребенок не пострадал»,– говорится в сообщении.

Родители пострадавшей написали заявление в полицию. В связи с этим правоохранители организовали доследственную проверку. По ее итогам прокуроры оценят действия должностных лиц школы. Георгий Портнов

Георгий Портнов