Встреча Ростислава Мурзагулова с участниками акций оппозиции в Уфе пройдет 4 февраля

Обещанная встреча председателя Общественной палаты Башкирии Ростислава Мурзагулова с участниками акций оппозиции, прошедших в Уфе 23 и 31 января, состоится 4 февраля в 11 ч. Мероприятие пройдет офлайн в Общественном просветительском центре аппарата Общественной палаты. Кроме того, будет организована онлайн-трансляция в Youtube, сообщает пресс-центр Общественной палаты.

«Люди, которые готовы идти даже на незаконные мероприятия, подвергаясь риску быть арестованными, хотят таким образом что-то сказать обществу, властям,— приводит пресс-служба ОП Башкирии слова Ростислава Мурзагулова. — Мы — не власть, мы обеспечиваем диалог власти и общества».

Ранее господин Мурзагулов сообщал, что на встрече могут присутствовать только 25 человек, так как зал Общественного просветительского центра не сможет вместить большее количество. «Хотелось бы пообщаться именно с нормальными людьми, не профессиональными оппозиционерами. Людьми, которые где-то работают или учатся и недовольны чем-то в стране или республике не за интерес, а просто по убеждениям», — написал господин Мурзагулов в Facebook.

Майя Иванова