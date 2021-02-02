Китайские Tencent и NetEase стали лидерами на рынке приложений

Первое место в мире среди издателей приложений по выручке в 2020 году заняла китайская интернет-корпорация Tencent. Такие данные опубликовала исследовательская компания App Annie. В представленный ею сегодня рейтинг Level Up Top Publishers Awards 2021 вошли топ-52 издателей приложений в мире.

На втором месте находится еще одна китайская компания — разработчик игр NetEase, на третьем — ирландский разработчик игр Playrix. В топ-10 большинство мест также занимают разработчики и издатели мобильных игр — американские Activision Blizzard и Zynga, японская Bandai Namco, финская Supercell, южнокорейская Netmarble и израильская Playtika, также в первую десятку входит японская Sony.

В рейтинг входит одна российская компания — Mail.ru, она занимает 51-е место. В рейтинге издателей из Европы компания заняла пятое место.

App Annie также выпустила топ-10 издателей приложений, штаб-квартиры которых находятся в России. В первую тройку по выручке здесь входят Mail.ru, UMA (среди ее разработок — приложение для легального прослушивания музыки из «ВКонтакте» Boom) и разработчик игр Axlebolt. Первое место по числу скачиваний занимает «Яндекс», далее идут Mail.ru и разработчик игр Azur Interactive Games.

Яна Рождественская