В Оренбуржье продолжает снижаться число новых зараженных COVID-19

За последние сутки в Оренбургской области выявили 156 новых зараженных коронавирусной инфекцией, что стало минимальным результатом с 13 октября прошлого года. Показатель снижается в течение восьми дней. Об этом во вторник сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего в Оренбургской области число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 34 401. С начала пандемии в регионе умерли 487 пациентов с COVID-19.

По общему числу инфицированных Оренбуржье находится на шестом месте в ПФО после Нижегородской, Ульяновской, Саратовской и Самарской областей, а также Пермского края.

Андрей Сазонов