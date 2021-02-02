Следствие третий раз отказало в возбуждении дела о самоубийстве журналистки Славиной

Нижегородское следственное управление СКР третий раз отказало в возбуждении дела из-за самоубийства журналистки Ирины Славиной, сообщил “Ъ” ее адвокат Алексей Караваев.

Как писал “Ъ”, 2 октября госпожа Славина сожгла себя у здания регионального главка полиции, обвинив в своей гибели Российскую Федерацию. Родные и близкие основательницы сетевого издания Koza.press связали ее решение с давлением силовиков: журналистка покончила с собой после «унизительных» обысков в ее квартире в связи с расследованием уголовного дела о сотрудничестве с нежелательной в РФ «Открытой Россией», по которому она проходила свидетелем. Прежде журналистку неоднократно судили и штрафовали за ее взгляды и публикации в соцсетях.

После гибели Ирины Славиной следствие назначило комплексную посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Из нее следует, что у журналистки с высокой степенью вероятности были «признаки смешанного расстройства личности». Такие выводы эксперт сделал на основании частой смены Ириной Славиной мест работы из-за неуживчивости и отсутствия близких друзей при видимой публичности. По заключению эксперта, Ирина Славина (Мурахтаева) «являлась примером яркого идейного борца», а все ее переживания «субъективно аффективно окрашены: правильно только то, что хочется и нравится ей». Кроме того, о возможности совершить акт самосожжения госпожа Славина писала в соцсетях еще в 2019 году и обсуждала эту идею в переписке с друзьями.

Согласно выводам следствия, суицид журналистки был ее «рациональным и осознанным решением» — вызовом существующей власти в виде «показательной и "обличающей" акции» у здания полиции.

Адвокат Александр Караваев, представляющий интересы семьи журналистки, сообщил “Ъ”, что намерен обжаловать постановление следствия. «Если не отменят сами в очередной раз, будем обжаловать»,— сказал господин Караваев.

О попытках инициировать возбуждение дела читайте в материале “Ъ” «СКР отказался возбуждать дело о доведении журналистки до самоубийства».

Роман Рыскаль, Нижний Новгород