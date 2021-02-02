Пассажиры вынужденно севшего в Стригино самолета вылетели в Ростов-на-Дону

Пассажиры самолета авиакомпании «Азимут», вынужденно севшего в Нижнем Новгороде (аэропорт Стригино) из-за отказа двигателя, вылетели в Ростов-на-Дону на резервном судне в 13:00. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Происшествие случилось утром 2 февраля. Самолет Sukhoi Superjet вылетел из Стригино в 6:30, а в 7:10 поступил сигнал об отказе правого двигателя. В 8:00 самолет сел в Нижнем Новгороде. На борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. Никто не пострадал. Стригино работает в штатном режиме.

Анастасия Еремина