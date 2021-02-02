Самолет Нижний Новгород – Ростов-на-Дону вынужденно сел в Стригино

Самолет Sukhoi Superjet сообщением Нижний Новгород — Ростов-на-Дону авиакомпании «Азимут» вынужденно вернулся в Стригино после взлета утром 2 февраля, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре. На борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. Самолет приземлился благополучно, никто не пострадал.

Самолет вылетел из Стригино в 6:30 и вернулся в аэропорт в 8:00. По информации источника «Интерфакса», причиной возвращения стали проблемы с двигателем самолета. В Приволжском следственном управлении на транспорте СКР рассказали, что в 7:10 поступил сигнал об отказе правого двигателя самолета.

В аэропорт выехал заместитель и помощник Нижегородского транспортного прокурора. Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения перевозчиком прав пассажиров. Стригино работает в штатном режиме.

Анастасия Еремина