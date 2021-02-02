Движение на трассе М-5 «Урал» в Самарской области ограничено из-за непогоды

Движение грузового транспорта в Самарской области во вторник ограничено с 12:00 (MSK+1). Речь идет об участке с 29 км по 132 км автодороги М-5 «Урал» (подъезд к Оренбургу). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на ФКУ «Приволжуправтодор».

«Оперативными группами местных пожарно-спасательных гарнизонов проводится патрулирование данного участка автодороги»,– говорится в сообщении.

Ранее в Самарской области объявили штормовое предупреждение из-за неблагоприятной погоды. По информации Приволжского УГМС, в регионе местами ожидается очень сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы.

Георгий Портнов