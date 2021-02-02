Семьи погибших и пострадавших в ДТП в Сызранском районе получат выплаты

Члены семей погибших и пострадавших в аварии с участием грузовика DAF и пассажирского микроавтобуса Citroen на трассе М-5 «Урал» в Самарской области получат материальную помощь. Соответствующее постановление подписал глава региона Дмитрий Азаров.

Сумма выплат, которую получат члены семей, колеблется от 100 тыс. до 1 млн руб. Всего на материальную помощь будет направлено 4,4 млн руб. Для выплат будут использованы бюджетные ассигнования резервного фонда губернатора Самарской области.

Резонансное ДТП произошло на западе Самарской области 29 января. Жертвами аварии стали 12 человек, это пассажиры микроавтобуса, который следовал из Сызрани в населенные пункты Новоспасского района (Репьевка, Красносельск).

Георгий Портнов