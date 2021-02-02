Россельхознадзор не пустил в Петербург 25 тонн риса с вредителями

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям выявили в Морском порту груз вьетнамского риса, зараженного мертвыми имаго булавоусого малого хрущака и мертвыми личинками чернотелки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Оба вида выявленных насекомых считаются опасными вредителями. Заражение выявили в ходе первичного досмотра и подтвердили на комиссионном отборе. Вся партия риса была признана не соответствующей техрегламенту Таможенного союза и отправлена обратно во Вьетнам.

Как указывает ведомство, зараженный рис прибыл из Вьетнама в адрес петербургской компании, занимающейся оптовой торговлей продуктами питания.