Тест на вырост

Как выяснил “Ъ-Черноземье”, часть субъектов макрорегиона планируют в 2021 году нарастить число исследований на выявление коронавируса. Так, в Белгородской области ежесуточное число тестов может быть увеличено с 3,5 тыс. до 5,5 тыс., а в Курской — с 2,5 тыс. до 3 тыс. При этом выделяемых Курской области федеральных средств на организацию исследований хватит только на четыре месяца. Большинство регионов не раскрыли для “Ъ-Черноземье” уже потраченные и планируемые к трате суммы. По оценке экспертов, еженедельные вложения клиник в тестирование достигают нескольких миллионов рублей.

О проблеме с федеральным финансированием на организацию тестирования на коронавирус в середине января на заседании курского оперштаба по борьбе с инфекцией заявил курирующий здравоохранение вице-губернатор Андрей Белостоцкий. По его словам, правительство РФ гарантировало региону выделение средств для тестирования 141 тыс. пациентов. «У нас только за прошедший год и начало этого более 500 тыс. тестирований, выделяемых средств хватит всего на четыре месяца», — пояснил господин Белостоцкий. По его словам, «примерно на такое количество» федеральный центр выделял и в 2020 году, но замечаний по организации тестирования со стороны Минздрава РФ не было.

Губернатор Роман Старовойт заявил, что надо обеспечить максимальное тестирование без оглядки на источники финансирования: «Мы обратимся к правительству, но у нас есть возможности, тем более в начале года, из регионального бюджета обеспечить оплату этой ключевой процедуры. Финансовая составляющая не должна стоять во главе угла».

Чем больше будет объем тестирования, тем четче станет картина распространения инфекции», — добавил глава региона и призвал увеличить количество тестов с 2,5 тыс. до 3 тыс. в сутки.





По данным на 27 января, показатель уже составил 2,7 тыс.

В областной администрации “Ъ-Черноземье” уточнили, что в 2020 году было сделано 524,8 тыс. тестов на коронавирус методом ПЦР, а с 1 по 15 января — 13,8 тыс. тестов. В среднем в регионе в сутки проводится 2,6–2,7 тыс. тестирований. Показатель на 100 тыс. населения равен 250 при нормативе в 200. «В период январских праздников он был незначительно снижен, в связи с тем что не работали коммерческие лаборатории, а лаборатория Роспотребнадзора функционировала ограниченное количество дней. Кроме того, уменьшилось и количество обращений от курян с признаками ОРВИ. За счет поступления современного оборудования в кожвендиспансер показатель числа исследований увеличится до 3 тыс. в сутки», — рассказали в администрации. Там «пока затрудняются» обозначить выделяемые на тестирование суммы.

По данным Центра гигиены и эпидемиологии Белгородской области, в 2020 году в регионе было сделано 634,9 тыс. тестов на коронавирус. С 1 по 15 января провели 37,5 тыс. исследований. Среднее количество тестов в сутки в конце прошлого года составляло 3,5 тыс., в начале этого — 3,3 тыс. Регион планирует увеличить показать до 4,5–5,5 тыс. В облправительстве отметили рост стоимости тестирования. По тарифному соглашению в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) в регионе одно исследование в 2020 году стоило 454,9 руб., а в 2021-м стоит 584 руб. Из регионального бюджета в прошлом году на проведение тестов было выделено 8 млн руб., сумму федерального финансирования в правительстве не раскрыли. Сейчас из областной казны планируется выделить уже 30 млн руб., а «нормативные документы о направлении федеральных средств на данный момент отсутствуют».

В Воронежской области в 2020 году было проведено 1,2 млн исследований, из них 769,8 тыс. в лабораториях государственных медорганизаций. Всего в регионе работают 24 лаборатории, три — коммерческие. С 1 по 15 января в 16 лабораториях было сделано 50,4 тыс. тестов. Среднее число исследований в сутки в конце прошлого года равнялось 5,4 тыс., сейчас — 4,9 тыс. В облправительстве отметили, что охват исследованиями составляет 305 на 100 тыс. населения, однако планы по увеличению суточного показателя не раскрыли.

О региональных и федеральных средствах на тестирование там рассказали лишь частично. В 2020-м федеральный норматив на тестирование установлен не был, поэтому «в целях обеспечения финансовой стабильности медицинских организаций и доступности медицинской помощи» тарифы были рассчитаны на региональном уровне «и отражали фактические затраты» учреждений. Без учета расходных материалов стоимость равнялась 591,68 руб., с ними — 795,2 руб. Федеральный норматив на одно исследование в 2021 году составил 584 руб. При этом оплата теста в рамках воронежской программы ОМС определена в размере 463,52 руб. без стоимости «расходников» и 664,32 руб. с ними.

По информации департамента здравоохранения Орловской области, в регионе в 2020 году было проведено 376,1 тыс. тестирований, с 1 по 15 января — 25,6 тыс. Охват исследованиями составляет 248,2 на 100 тыс. человек. О планах по увеличению показателя в департаменте не сообщили, как и не раскрыли финансирование. В ведомстве отметили только, что в 2020 году на тестирование выделялись федеральные и региональные средства, а также был получен «целевой межбюджетный трансферт» на оснащение лабораторий. Сейчас в области работают 12 лабораторий. Информацией о причинах увеличения или уменьшения федеральных средств в 2021 году департамент «не располагает».

В Тамбовской области в 2020 году провели 318,8 тыс. тестов, с 1 по 15 января — 29,6 тыс. В среднем в регионе в декабре в сутки проводили 1,8–2 тыс. исследований, сейчас — 2–2,4 тыс. В 2020 году стоимость одного теста в системе ОМС составляла 792,4 руб., в 2021-м — 584 руб. На организацию исследований из регионального бюджета в прошлом году выделялось 25,6 млн руб., объем средств в этом году будет определен «по потребности». Федеральное финансирование не раскрывается. «Объем тестирования связан с уровнем заболеваемости: в случае роста заболеваемости будет увеличиваться объем тестирования и наоборот», — добавили в ведомстве.

В управлении здравоохранения Липецкой области на запрос “Ъ-Черноземье” не ответили в течение двух недель.

Эксперт Росздравнадзора, совладелец воронежской сети «Новые медицинские технологии» Игорь Тюркин отмечает, что организация диагностики коронавируса связана не только с поступлением средств из системы ОМС на сами тесты: «В прошлом году государственные и частные клиники немало потратили на создание лабораторной базы, включая закупку необходимого оборудования и ремонты». По оценке господина Тюркина, значительных инвестиций требует и само проведение исследований: для этого необходима закупка реагентов, средств индивидуальной защиты, расходных материалов, оплата труда работников. «При этом, например, цена на одноразовые наконечники, без которых невозможно проводить тесты, возросла в разы, а сами наконечники почти пропали из продажи. С учетом всего этого еженедельные траты клиник могут достигать нескольких миллионов рублей», — пояснил эксперт.

В то же время, отметил Игорь Тюркин, есть тенденция к снижению стоимости исследования для граждан. «Вероятнее всего, в этом году будет снижено число тестирований на сам коронавирус, но — в связи с началом вакцинации — вырастет количество тестирований на антитела. Мы с начала года наблюдаем увеличение спроса на эту услугу: те, кто привились, проводят исследования на антитела, чтобы узнать, выработался или нет иммунитет», — добавил эксперт.

Александр Прытков