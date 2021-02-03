«Помощь в получении кредита сегодня очень востребована»

Нередко у человека, который хочет взять кредит в банке, возникают проблемы на пути к цели: по каким-то причинам финансовая организация отказывает ему, или заемщик просто не может выбрать оптимальное для себя кредитное предложение среди представленного многообразия. Сегодня существуют компании - промежуточное звено между банками и заемщиками - которые готовы взять решение этих проблем на себя. Такие кредитные брокеры обещают помочь получить кредит, даже если ранее банк отказал в его выдаче, и при этом сделать более выгодными условия займа. О том, как работают кредитные брокеры в России и когда к ним нужно обращаться, рассказал генеральный директор ООО «ХАТОН ГРУПП» Максим Кудряшов.

- Ваша компания Haton Credit сегодня предлагает воспользоваться услугами кредитных брокеров. Расскажите, что это за услуги?

- Компания «Haton Credit» появилась в 2019 году и оказывает помощь гражданам (как физическим, так и юридическим лицам) в получении кредитов в российских банках. Сотрудники компании, являясь профессионалами в вопросах кредитования, помогают клиентам подобрать оптимальную кредитную программу, подготовить необходимые документы, подать заявку в банк и так далее. Сегодня Haton Credit оказывает клиентам помощь в получении самых разнообразных кредитных продуктов: ипотеки, потребительского кредита без обеспечения, кредита под залог недвижимости или под залог автомобиля, кредита для бизнеса (ООО и ИП), рефинансирование кредитов. Это и называется - услуги кредитных брокеров. Правда, в нашей стране рынок кредитного брокериджа сейчас только развивается, и о подобных услугах пока известно не всем.

- Кому и когда нужно обращаться за помощью к кредитному брокеру?

- Наши клиенты это - во-первых, люди, которые не хотят самостоятельно разбираться в условиях современных банковских кредитных продуктов. Сегодня в России банков очень много, кредитных предложений у них тоже много. Неопытному человеку выбрать из всего этого многообразия самый лучший, оптимальный для себя вариант очень сложно и требует большого количества времени. В нашей компании решают эту проблему и помогают быстро подобрать кредитную программу индивидуально под каждого клиента.

Также услуги кредитного брокера потребуются людям, которые самостоятельно обратились в банк за кредитом, но получили отказ. Финансовые организации никогда не называют причину отказа. Такой клиент обращается в Haton Credit и наши специалисты выясняют, в чем же проблема и предлагают варианты ее решения. После этого мы согласовываем с нашими банками – партнерами выдачу кредита данному клиенту на очень выгодных для него условиях. Эти условия, как правило, оказываются существенно лучше, чем если бы он брал кредит в банке напрямую, «с улицы».

- Насколько такие услуги сегодня популярны в России?

- Реалии таковы, что такая услуга как «помощь в получении кредита» сегодня очень востребована в нашей стране. В период пандемии число наших клиентов заметно возросло. Из-за возникших в результате коронакризиса финансовых проблем многие граждане ушли в просрочку по кредитам и ипотекам, а банки стали отказывать им в рефинансировании обязательств. Мы можем многим из них помочь решить эти проблемы. Однако большое количество людей даже и не знает, что существует «помощь в получении кредита» и что есть кредитные брокеры, которые помогут рефинансировать текущий кредит в банке или получить новый.

Фото: ООО «ХАТОН ГРУПП»

- После того как клиент обратится в Haton Credit за помощью, что делают ваши специалисты, чтобы добиться для него одобрения кредита?

- Первым делом мы проводим экспертную аналитику клиента. Сначала проверяем его кредитную историю по всем кредитным бюро. Затем проводится проверка клиента по различным базам на присутствие разных негативных моментов, из-за которых банк мог/может отказать в кредите. Это, например, наличие судимости, массовый адрес регистрации и тому подобное. Далее идет проверка по базе Федеральной службы судебных приставов и проверка документов: справки 2-НДФЛ по форме банка, копии трудовой книжки, СНИЛС, паспорта, прав и загранпаспорта (при необходимости).

Проведя полный анализ и изучив ситуацию клиента, наш специалист определяет, можем ли мы помочь человеку получить кредит. Если можем, то с ним заключается договор на оказание услуг и начинается работа: мы помогаем собрать необходимые документы и подаем заявку на получение займа через банковского сотрудника, который закреплен за нашей компанией на основании Агентского договора с банком.

- Расскажите подробнее о партнерстве с банками?

Фото: ООО «ХАТОН ГРУПП»

- Haton Credit в своей отрасли крупная компания с хорошей репутацией. У нас более 70 официальных банков-партнеров в Москве. Со всеми банками заключены официальные Агентские договора. От многих из них у нас есть сертификаты. С банками-партнерами у нас сложились дружеские отношения. Мы приводим к ним хороших клиентов, которых банки «любят». В ответ банки очень лояльно относятся к нашим клиентам и предоставляют им наиболее выгодные условия кредитования.

Также, среди наши партнеров есть 15 банков, благодаря которым мы одобряем кредиты дистанционно и очень быстро, пока клиент пьете кофе у нас в офисе.

- Какие еще преимущества получает клиент, оформляя займ через кредитных брокеров?

Фото: ООО «ХАТОН ГРУПП»

- Расскажу на примере нашей компании. Каждому четвёртому нашему клиенту одобряют кредит с годовой ставкой 5,5%. Также наши клиенты имеют самый минимальный ежемесячный платеж. Это возможно благодаря тому, что мы, являясь официальными партнерами банков, имеем преференции для наших клиентов. И банки, не всем, но некоторым нашим клиентам предоставляют такую низкую ставку.

Кроме того, мы отменяем для наших клиентов обязательную страховую премию, которую, как правило берет банк при выдаче кредита. Либо мы возвращаем ее клиенту после получения денег, чем экономим ему до 25% от суммы кредита. С 1 000 000 рублей иногда выходит 250 000 рублей экономии.

Банки часто навязывают страховые договора своим клиентам, так как это хорошая прибыль. Но как я уже говорил, к клиентам нашей компании банки относятся очень лояльно и по просьбе наших кредитных брокеров отменяют страховку без каких-либо сопротивлений.

Еще одно преимущество в том, что мы можем помочь получить кредит абсолютно любому клиенту. Даже с плохой кредитной историей, без официального трудоустройства и без официального дохода. Если у этого клиента есть в собственности квартира, то мы поможем ему получить займ.

Ну а если клиенту денежные средства нужны очень срочно, прямо сегодня и нет возможности ждать, когда банк рассмотрит заявку, то мы согласовываем получение кредита и выдачу денежных средств в день обращения у частных инвестиционных компаний.

- Сколько стоят ваши услуги?

- Наша комиссия в среднем равна 10% от суммы выданного кредита, в зависимости от сложности ситуации. Хочу обратить внимание, что мы работаем без предоплаты, то есть, клиент платит нам комиссионные только после того, как забирает деньги из банка. Таким образом, наши клиенты могут быть уверены, что мы будем выполнять работу добросовестно, чтобы достичь нужного результата.

Фото: ООО «ХАТОН ГРУПП»

- Расскажите о сотрудниках Haton Credit. Кто они?

- Наши специалисты преимущественно бывшие банковские сотрудники, которые проработали в финансовых учреждениях достаточно долго и обладают большим объемом знаний в области кредитования и банковских продуктов.

- В каких регионах страны сейчас работает компания?

- На данный момент мы принимаем жителей Москвы и Московской области. В этом году планируем также открыть филиал в Санкт-Петербурге.

- Как кредитный брокеридж работает в других странах и насколько он там популярен?

Фото: ООО «ХАТОН ГРУПП»

- В развитых странах люди давно пользуются помощью кредитных брокеров. Более того в США, Канаде, Австралии и Европейских странах кредитные брокеры являются значимыми участниками финансового рынка и наиболее востребованными дистрибуторами банковских продуктов среди заемщиков. В Америке существуют целые корпорации кредитных брокеров, и граждане сразу идут к ним, а не в банк. В США их услуги для населения стоят очень дешево, ведь брокерам платит банк за каждый выданный кредит. Соответственно, все довольны. У нас в стране понятие «кредитный брокер» пока законодательно никак не закреплено и деятельность этого сегмента не регламентирована. Банки нас называют «Агентами» и платят мизерные проценты за выданные кредиты, поэтому мы вынуждены брать комиссию с клиентов. Однако стоит отметить, что мы берем оплату своих услуг по факту получения кредита в банке без предоплаты и аванса. Поэтому клиент защищен от потери денег впустую.