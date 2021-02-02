На загородном рынке Петербурга удвоилось число сделок с коттеджами и таунхаусами

За 2020 год зафиксирован исторический максимум спроса на коттеджи, участки и таунхаусы на загородном рынке Петербурга. Об этом сообщают аналитики консалтингового центра «Петербургская недвижимость».

За прошлый год было заключено 10, 2 тыс. сделок, почти вдвое больше, чем за 2019 год.

Поданным экспертов, 90% спроса пришлось на участки без подряда. Коттеджи и таунхаусы интересовали 10% покупателей.

Руководитель консалтингового центра «Петербургская недвижимость» Ольга Трошева отметила рост спроса на объекты в высокой стадии готовности: на участки с коммуникациями и построенные коттеджи.

В 2020 году участки без подряда чаще всего приобретали в северных районах области – более половины всех сделок (55%). Покупателей интересовали как участки рядом с Петербургом, так и более удаленные объекты.