В Свердловской области за 2020 год закрылось 8,5 тысяч компаний

За 2020 год в Свердловской области закрылось 8,5 тысяч компаний малого и среднего бизнеса (МСП), об этом на пресс-конференции рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх.

Так, на 10 января 2020 в Свердловской области действовало 201,9 тыс. субъект предпринимательства. На 10 января 2021 их количество сократилось до 193,3 тыс. субъектов.

В то же время, как отметила госпожа Артюх, в январе прошлого года количество занятых на этих предприятиях выросло на 3 тысячи человек. В январе численность сотрудников составляла 522,3 тыс. сотрудников, а в январе этого года 526 тыс.

Как отметил президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, не стоит ожидать, что 2021 год будет восстановительным для бизнеса. «Если бы мы понимали, что пандемия закончилась, то про восстановление можно было бы говорить про начало 2022 года», — отметил Андрей Беседин.

Также госпожа Артюх рассказала, что по итогам года из-за пандемии в регионе сократился оборот предприятий торговли на 9%. Самое большое снижение показала сфера общепита — 30%.