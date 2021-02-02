В Оренбурге осудят адвоката, обвиняемого в покушении на мошенничество

Прокурор Оренбургской области Руслан Медведев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении председателя местной коллегии адвокатов «Рим» Романа Василенка и бывшего сотрудника органов следствия, обвиняемых в по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере). Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным следствия, они убедили предпринимателя из Орска передать им 5 млн руб. для освобождения от уголовной ответственности. Деньги планировалось передать для решения вопроса о непривлечении к ответственности за преступление по уголовному делу. Обвиняемых задержали 16 октября прошлого года при получении денег.

В ближайшее время уголовное дело направят в Ленинский районный суд Оренбурга для рассмотрения по существу.

Андрей Сазонов