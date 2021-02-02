В Самарской области возобновлено взыскание пени за просрочку платежей за тепло

Жителям Самарской области включили в квитанции за услуги отопления и горячего водоснабжения за январь текущего года пени. Речь идет о задолженности, образовавшейся до 6 апреля минувшего года. Об этом сообщает самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс».

«Это связано с окончанием действия Постановления Правительства РФ №424, по которому они (пени.– “Ъ-Волга”) не взимались в течение прошлого года»,– говорится в сообщении.

Ранее указанный документ также вводил до 1 января текущего года мораторий на поверку индивидуальных приборов учета ГВС. Сообщается, что квитанциях за январь плата за горячую воду и отопление (при наличии индивидуального прибора учета) рассчитана по среднемесячному объему потребления.

Георгий Портнов