Ашихара-каратэ: тридцать лет в России

Японское боевое искусство каратэ известно многим как совершенная система самообороны. У этого вида единоборства есть большое число разных ответвлений — каждый крупный стиль под своими флагами собирает большое количество спортсменов, проводит турниры.

Наш рассказ о стиле Ашихара-каратэ, который получил популярность в России в начале 90-х. Для истории единоборств это сравнительно молодой вид боевых искусств, который был основан в 1980 году.

Стиль создавался как самостоятельный вид боевых искусств. Основатель внес в свою систему техники и приемы, которые разработал сам, основываясь на принципах реального поединка.

За счет высокой практичности и отсутствия догматизма Ашихара-каратэ набирает стремительную популярность, несмотря на тяжелые тренировки. Сегодня данный вид единоборства объединяет 42 страны в международную организацию New International Karate Organization (NIKO) Ashihara Karate Kaikan.

Где-то 30 лет назад…

История российского Ашихара-каратэ началась еще в СССР. Тогда восточные единоборства набирали взрывную популярность. Но именно стиль Ашихара поразил своих последователей простотой и эффективностью техники ударов и блоков, рациональной системой перемещений.

Почти мгновенно стиль стал популярен. Талантливый создатель включил в процесс обучения только самое необходимое для реального поединка, то, что может привести к его мгновенному исходу. Простота и эффективность, акцент на мощные контратакующие действия, совершенная система перемещений — вот то, в чем скрывается успех Ашихара-каратэ.

Уже спустя полтора года, а именно 23 февраля 1992 года, первые восемь российских бойцов успешно прошли дан-тесты и получили черные пояса. Некоторые из тех первопроходцев до сих пор являются активными тренерами, воспитателями молодежи.

А еще через семь лет, в 1999 году была создана Федерация каратэ России Ашихара кайкан, в которую вошли 49 региональных организаций.

Среди обучающихся было много состоявшихся людей, бизнесменов, которые находят для себя близкими взгляды Хидэюки Ашихары на каратэ через его понимание построения «умного» поединка, когда более сильного физически соперника можно победить легко и быстро через умение видеть цель и эффективно решать тактическую задачу.

Начало славных дел…

90-е были для федерации благополучным временем. Было все –– энтузиазм и спонсорская поддержка, благодаря которой проводились многочисленные турниры. В то время систематически тренировалось так много людей, что некоторые регионы выставляли на соревнования по два состава.

Осенью 1991 года состоялся первый чемпионат СССР, а весной 1992 года первый чемпионат России. Участники приезжали со всей страны, их количество росло с годами, постепенно достигнув весьма солидных цифр. Под флагом федерации получали свои заслуженные, в том числе и международные, награды сотни бойцов из России.

Впервые российские каратисты выехали на турнир Кубка мира в 1995 году. Первый международный опыт был успешен. Были завоеваны две золотые и одна бронзовая медали. Эта победа сильно вдохновила тренеров и бойцов. И сборная команда страны стала постоянным участником чемпионатов мира, ежегодно приращивая число победных поединков и завоевывая по несколько золотых, серебряных и бронзовых медалей. Наконец, в 2002 году Россия занимает 1-е командное место на чемпионате мира в Дании! Это явилось выходом российского Ашихара-каратэ на спортивный олимп международного каратэ.

Время, вперед!

В середине 2000-х годов стиль Ашихара-каратэ развивался бурными темпами. Организации нужен был организаторский талант, который смог бы направить развитие федерации в правильное русло.

Ответственность за судьбу федерации взял на себя Руслан Горюхин, который еще с 1998 года постигал мастерство стиля Ашихара. Собрание старших поясов и лучших тренеров федерации единогласно выдвинуло его на пост президента федерации.

Начало пути

Фото: предоставлено Федерацией Каратэ России Ашихара Кайкан (ФКР АК)

В 1998 году в московском спортивном клубе «Страна спорта» начал заниматься Руслан Горюхин –– он пришел на тренировку к тренеру Михаилу Чучелову, который был одним из первых чемпионов по Ашихара-каратэ в России. Уже тогда он проявлял спортивный характер, направленный на развитие тела и духа, на достижение побед. Его наставником становится Дмитрий Хохлов, который остается его тренером до настоящего времени.

В 2002 году Руслан Горюхин вошел в состав российской делегации для прохождения недельной стажировки в спортивном лагере в Дании.

Упорные тренировки под руководством сенсея Дмитрия Хохлова позволяют Руслану Горюхину заявиться на первый в жизни дан-тест. Он успешно сдает экзамен летом 2005 года на 1-й дан

Ашихара-каратэ. Экзаменатором является Виталий Вениаминович Астанин, представитель международной организации NIKO в России.

С тех пор прошло много лет, но Руслан Горюхин до сих пор, даже после переезда в Швейцарию в 2015 году, продолжает активные тренировки.

Руслан Горюхин, президент Федерации каратэ России Ашихара кайкан (ФКР АК) с 2007 по 2017 год, 1-й дан Ашихара-каратэ

Родился 2 февраля 1966 года в Одессе, СССР. Российский бизнесмен, меценат, основатель стрелкового клуба «Импульс». В 1982 году окончил одесскую среднюю образовательную школу. В 2003 году окончил Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова по специальности «менеджмент». 1988–1997 годы — руководитель предприятий легкой промышленности. 1997–1998 годы — руководитель московского представительства компании «Кузнецкие ферросплавы». 1998–2015 годы — соучредитель и руководитель компании «Северные газовые магистрали», вместе с партнерами занимался прокладкой трубопроводов, предназначенных для транспортировки нефти и газа. Создал собственную логистическую группу и успешно работал с такими компаниями, как «Газпром», «Татнефть», «Лукойл», и др. 2007–2013 годы — соучредитель ООО «Торговый дом “Промгазресурс“». Компания занималась поставкой труб большого диаметра для дочерних обществ ПАО «Газпром». 2008–2014 годы — генеральный директор ООО «Стройгазмонтаж». Покинул компанию в 2014 году. 2013–2015 годы — основатель и руководитель компании «РГ-Девелопмент». Покинул компанию в 2015 году. С 2015 года концентрируется на частных инвестициях и благотворительности. В дополнение к Ашихара-каратэ активно занимается скалолазанием, альпинизмом, йогой, трекингом, стрельбой. Женат, имеет сына и четырех дочерей. С 2015 года постоянно проживает в Швейцарии.

Одиннадцать лет развития

С 2007 по 2017 год федерация активно развивается. Обычно спонсоры обращают внимание на масштабные международные события, чемпионаты мира, медийность проекта. Руслан Горюхин же посвящает себя кропотливой работе по формированию вместе с командой обучающе-тренировочных программ по Ашихара-каратэ и изданию книг по этой теме, что позволяет открывать отделения в спортивных школах. В этом ему пригодился организаторский опыт, набранный в работе над бизнес-проектами.

Было проведено 11 крупных чемпионатов России на очень высоком уровне. Выросло число членов федерации, качество учебно-воспитательной работы.

Единоборство — это зачастую борьба с самим собой. Активность, в которой боец сегодня должен быть лучше, чем вчера. Шаг навстречу самому себе, здоровью и другим достижениям в жизни. Руслан Горюхин проявляет настойчивость и целеустремленность во всех сферах своей деятельности –– в бизнесе, в спорте, в общественной деятельности. И все, чего достигла на сегодняшний день Федерация Ашихара-каратэ в России,–– немалая заслуга Руслана Горюхина.

22–24 января в Подмосковье прошел ежегодный Всероссийский зимний лагерь Федерации каратэ России Ашихара кайкан, который был приурочен к празднованию 30-летия Ашихара-каратэ в России.

По данному случаю Руслан Горюхин специально приехал из Швейцарии, где проживает с семьей с 2015 года после завершения своих проектов в России.

Именно на данном мероприятии, в кругу коллег и друзей, в знак благодарности за проделанную огромную работу в развитии федерации на посту президента руководство федерации награждает Руслана Горюхина почетной юбилейной медалью «30 лет Ашихара-каратэ в России». Также ему была вручена и высшая награда ФКР АК — черный пояс Федерации каратэ России Ашихара кайкан «За особые заслуги».

Российская федерация Ашихара-каратэ 2021

Российская федерация Ашихара-каратэ работает в трех главных направлениях –– высшие достижения, прикладное применение для спецподразделений, а также массовый спорт и физкультура для всех слоев населения.

Сегодня в нашей стране под эгидой Федерации каратэ России Ашихара кайкан каждый год проводятся чемпионат, кубок, первенство России и несколько всероссийских турниров. Кроме этого ФКР АК участвует во всех мероприятиях вида спорта «всестилевое каратэ». По итогам всероссийских соревнований 194 спортсменам присвоено звание мастеров спорта России. Ашихара-каратэ приобретает все большую популярность у студентов, поэтому межвузовский турнир по правилам Ашихара-каратэ стал традиционным ежегодным всероссийским соревнованием.

За 30 лет сотрудничества с ХОМБУ (административный центр Ашихара-каратэ) 252 претендента успешно прошли экзамены и были аттестованы на черные пояса Ашихара-каратэ разного достоинства под руководством канчо (держателя стиля) Хиденори Ашихары.

В настоящее время пост руководителя Федерации каратэ России Ашихара кайкан занимает Вячеслав Анатольевич Хрепко, бренч-чифф, 4-й дан Ашихара-каратэ, чемпион мира, мастер спорта России по стилевому каратэ.

Массовый спорт и физическая культура для всех слоев населения

Направление Ашихара-каратэ очень популярно среди широких слоев населения разного возраста. Занятия проводятся в группах начального обучения, где можно тренироваться с шести лет, учебно-тренировочных группах, группах спортивного совершенствования и группах высшего спортивного мастерства. За три десятилетия накоплен богатый методический опыт нескольких поколений тренеров и инструкторов, который дал возможность защитить две диссертации кандидатов педагогических наук. Разработаны методики и программы тренировок с целью укрепления здоровья или поддержания спортивной формы практически для любого желающего приобщиться к популярному боевому искусству.