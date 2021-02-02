В Ярославле 367 тысяч рублей потратили на замену газового оборудования

В 2020 году в Ярославле в квартирах, где проживают льготные категории граждан, на замену газового оборудования было потрачено 367 тыс. руб., сообщили сегодня на оперативном совещании у мэра Ярославля. Деньги на эти цели были выделены из городского бюджета.

Всего в прошлом году было проведено обследование газового оборудования в 912 квартирах, в которых проживают семьи, находящиеся в группах риска. Кроме того, было проведено более 2,2 тыс. внеплановых проверок жилых помещений по обращениям граждан. Уже в течение января поступило 27 обращений граждан с жалобами на запах газах в квартире. Все неисправное оборудование оперативно отключалось до устранения нарушений, отметили в мэрии.

София Бастрыгина