Начальником тюменской полиции назначен Булат Хайруллин

На должность заместителя начальника УМВД России по Тюменской области – начальника полиции назначили заместителя начальника полиции по оперативной работе Булата Хайруллина, сообщила пресс-служба УМВД. Он сменил на посту Валерия Суворова, который ушел на пенсию.

Булат Хайруллин родился в 1972 году в Первоуральске (Свердловская область). В 2011 году окончил Академию управления МВД России по специальности «Государственное и муниципальное управление». Начал службу в отделе уголовного розыска в Омске. В 2017 году был назначен на должность начальника полиции по оперативной работе УМВД по Омской области, в 2020 году занял аналогичную должность в УМВД по Тюменской области.

Михаил Мананников