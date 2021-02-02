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«Южный Кузбасс» проиграл споры подрядчику на 1,3 млрд рублей

Арбитражный суд Кемеровской области 27 января удовлетворил два иска кемеровского ООО «Современные горные технологии» (СГТ) к ПАО «Южный Кузбасс» (входит в группу «Мечел») на общую сумму 340 млн руб. Вместе с шестью другими исками,

удовлетворенными судом в октябре-ноябре 2020 и в январе 2021 года на сумму 929 млн руб., общая сумма взысканий СГТ с «Южного Кузбасса» составит 1,27 млрд руб. (без пени, штрафов и судебных расходов). Все судебные решения по этим взысканиям не вступили в законную силу в связи с апелляционными жалобами со стороны ответчика.

Как следует из судебных решений, претензии СГТ связаны с тем, что «Южный Кузбасс» не оплатил кемеровскому подрядчику выполненные в течение прошлого года работы по добыче каменного угля открытым способом на разрезе «Красногорский» в составе компании. По условиям договора, угольная компания обязывалась оплачивать работы ежемесячно на основании актов принятых работ и товарных накладных на передачу дизтоплива. Однако, оплата в полном объеме не проводилась, что вынудило подрядчика обратиться в арбитражный суд. На его рассмотрении находится еще один иск «Современных горных технологий» к «Южному Кузбассу» на 108,3 млн руб. Предварительное заседание по нему назначено на 30 марта.

Ранее «Южный Кузбасс» сообщал об увеличении добычи угля в 2020 году на 20%, до 10,4 млн т, из которых 44% или 4,6 млн т пришлось на долю разреза «Красногорский», добыча на котором выросла на 77%. Согласно отчетности, выручка компании от обогащения и реализации угольной продукции за девять месяцев 2020 года сократилась на 22,5% и составила 20,03 млрд руб. Доля затрат на оплату подрядчиков в себестоимости выросла при этом до 24,5% с 21,8% годом ранее.

Игорь Лавренков, Кемерово


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