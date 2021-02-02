Жители Самарской области, которые записались на вакцинацию от COVID-19, получат прививку в приоритетном порядке

Власти Самарской области прокомментировали информацию о формирующемся «листе ожидания» на вакцинацию от COVID-19. Жители региона, которые ранее заявили о своем желании привиться от коронавирусной инфекции, должны получить вакцину в приоритетном порядке. Соответствующее поручение на заседании регионального оперативного штаба дал губернатор Дмитрий Азаров.

«Все, кто записался добровольно и еще не привился, – должны получить вакцину. Люди, которые проявляют ответственную позицию, должны видеть, что им предоставляют такую возможность. Это крайне важно»,– цитируются в сообщении слова главы региона.

В настоящее время первую дозу вакцины получили 21 726 человек, а полностью прошли вакцинацию 5430 жителей Самарской области. Всего же заявились на прививку от COVID-19 9100 граждан.

Георгий Портнов