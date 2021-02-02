В Алтайском крае вербовщик террористической организации получил 15 лет

Апелляционный военсуд оставил в силе приговор, который был вынесен в Алтайском крае стороннику запрещенной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») Зокиржону Исманову. Как рассказали в пресс-службе управления ФСБ по Алтайскому краю, в октябре прошлого года его признали виновным по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России (вербовка в террористическую организацию), ч. 1 ст. 205.2 УК России (публичное оправдание терроризма) и приговорили к 15 годам лишения свободы. Первые пять лет он проведет в тюрьме.

По данным органов госбезопасности, отбывая наказания в исправительной колонии Алтайского края, Зокиржон Исманов пытался организовать там ячейку «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». «Исманов организовал агитационные собрания для группы осужденных, в ходе которых, проводя с ними религиозные беседы, склонял их к вступлению в организацию. В качестве наглядного пособия использовал находившиеся у него рукописные записи, которые, как установило следствие, представляли собой копию материалов, внесенных в федеральный список экстремистских»,— говорится в сообщении.

Кроме того, вербовщик оправдывал действия шахидов, указывая, что это дозволено и правомерно. Свою вину в совершении вмененных ему преступлений Зокиржон Исманов не признал. Он обжаловал приговор, требуя его отмены, но безуспешно.

Илья Николаев