Сотрудника полиции из Сарапула будут судить за взятки

Сотрудника изолятора временного содержания МО МВД «России» «Сарапульский» будут судить за получение взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Полицейского задержали и отстранили от исполнения должностных обязанностей, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. Полученные им деньги были изъяты в ходе расследования.

Установлено, что полицейский поста внутренней охраны изолятора согласился пронести для обвиняемого четыре мобильных телефона. Взамен он получил 12 тыс. руб. С сентября по ноябрь 2020 года он пронес в изолятор три мобильных телефона, за что получил 3 тыс. руб.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии, факт был выявлен сотрудниками МО МВД России «Сарапульский». Данный сотрудник был уволен за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел.