Три пациента с коронавирусом скончались в Удмуртии

В Удмуртии выявили 91 случай заражения коронавирусом за минувшие сутки. Кроме того, скончались три инфицированных пациента — 69-летняя женщина и мужчины 65 и 81 года, сообщает оперштаб региона.

Диагноз подтвердили у 31 жителя Ижевска, 14 граждан из Сарапула, 11 — из Балезинского района, девяти — из Глазова, шести — из Шарканского района, по четыре — из Алнашского и Граховского района, трех — из Можги, по два — из Кизнерского и Якшур-Бодьинского районов, по одному — из Вавожского, Воткинского, Завьяловского, Можгинского и Сарапульского районов. В их числе трое детей до 14 лет и 25 человек старше 65 лет. При этом 122 пациента вылечились от COVID-19.

За все время в Удмуртии зарегистрировали 25844 случая заражения коронавирусом. Из них 339 закончились летальным исходом, 22263 человека выздоровели, остальные продолжают лечение, 132 заболевших находятся в тяжелом состоянии.