Министру строительства Башкирии предъявлено обвинение

Министру строительства и архитектуры Башкирии Рамзилю Кучарбаеву предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Уголовное дело ведет первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Башкирии, сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в 2017 году Рамзиль Кучарбаев, тогда возглавлявший ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан» (УКС), зная, что на очистных сооружения в Кумертау не проведены пусконаладочные работы, в нарушение законодательства подписал акт завершения их строительства на общую сумму более 95 млн руб. УКС выступало госзаказчиком объекта, а уфимское ООО «А-строй» – подрядчиком. На основании подписанных обвиняемым документов администрация Кумертау ввела очистные сооружения в эксплуатацию, при этом до настоящего времени они фактически не пригодны для использования, говорится в сообщении. В результате бюджету Башкирии причинен ущерб на 95 млн руб.

Рамзиль Кучарбаев задержан. Сегодня Советский райсуд Уфы должен избрать ему меру пресечения.

Влада Шипилова