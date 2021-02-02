Тепличный комплекс в Чусовом возглавил предприниматель из Екатеринбурга

ООО «Тепличный комплекс „Пермский“», оператор по строительству одноименного предприятия в Чусовском районе, сменило гендиректора. По данным «СПАРК-Интерфакс», с 29 января общество возглавляет екатеринбургский предприниматель Роман Тягунов. На этой должности он заменил ростовского бизнесмена Сергея Коршикова, руководившего ТК «Пермский» с июля 2020 года.

Ранее Роман Тягунов занимал должность директора входившего в УГМК-холдинг ООО «Агрофирма Байрамгул» в Башкирии. Позже возглавил екатеринбургское АО «Тепличное» (входит в ООО «УГМК-Агро», одно из крупнейших предприятий молочной отрасли Свердловской области).

Напомним, ООО «Тепличный комплекс „Пермский“» было создано в 2017 году в Губахе жителем столицы Дмитрием Шашикашвили, он же изначально являлся гендиректором компании. Позже контроль над предприятием перешел к структурам ГК «Ренова», которая запланировала возвести тепличный комплекс в Чусовом. В начале 2019 ГК формально вышла из проекта, новым владельцем предприятия стало московское ООО «Нектис», ранее входившее в «Ренову».

ТК «Пермский» обладает статусом приоритетного инвестпроекта. На 24,5 га разместятся теплицы и энергетический центр для выращивания огурцов и томатов, ежегодный объем продукции составит 20 тыс. тонн. Сумма инвестиций в проект — более 7 млрд руб. В начале этого года стало известно, что ТК «Пермский» претендует на статус резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Чусовой». В конце 2020 года в грунт тепличного комплекса была высажена первая партия рассады. Планируется, что на полное функционирование ТК выйдет к апрелю этого года, на проектную мощность — к началу 2022-го.