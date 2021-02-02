Абрамович пообещал игрокам «Челси» выделить больше денег на борьбу с дискриминацией

Владелец английского клуба «Челси» Роман Абрамович направил обращение игрокам после того, как футболист Рис Джеймс подвергся расистским оскорблениям в соцсетях. Российский бизнесмен пообещал выделить больше средств на борьбу с дискриминацией.

«Я потрясен расистскими оскорблениями в адрес Риса в социальных сетях»,— написал господин Абрамович футболистам (цитата по BBC). По его словам, клуб привержен борьбе с расизмом, антисемитизмом и «со всеми формами дискриминации». «Меня шокировало то, что всего через несколько дней после дня памяти жертв Холокоста мы как общество, похоже, не усвоили уроки нашего общего прошлого и последствия, которые могут иметь ненависть и дискриминация»,— добавил владелец клуба.

«Поэтому я поручил правлению активизировать усилия клуба в этой области, и я лично направлю больше средств на эту важную работу»,— написал господин Абрамович.

Рис Джеймс — воспитанник «Челси». Он выступает за основную команду с 2019 года. В последнем сезоне он провел 19 матчей. Игрок забил один мяч и сделал четыре голевые передачи.