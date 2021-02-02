Европейские экономики притормозили падение

Германия, Франция и Испания по итогам четвертого квартала 2020 года показали лучшую по сравнению с ожиданиями динамику ВВП. Размер экономики Франции в октябре—декабре сократился на 1,3% к предыдущему кварталу, показатели же Германии и Испании после восстановительного роста третьего квартала остались положительными — 0,1% и 0,4% увеличения соответственно. Эксперты отмечают, что в первом квартале 2021 года динамика ВВП в первую очередь будет зависеть от жесткости антиковидных ограничений.

Экономика Германии в 2020 году сократилась в размерах на 5%, свидетельствуют данные официальной статистики. При этом по итогам четвертого квартала ВВП этой страны вырос на 0,1% в квартальном выражении — после роста 8,5% в третьем. Год к году показатель четвертого квартала сократился на 2,9%. Основными драйверами прироста в октябре—декабре стали строительный сектор и экспорт. На 2021 год из-за сохранения «ковидных» ограничений правительственный прогноз восстановительного роста ВВП снижен с 4,4% до 3%. Пока же сообщается, что по итогам января число безработных в Германии уже выросло на 193 тыс. человек. Уровень безработицы в стране, впрочем, остался без изменений — 6%.

ВВП Франции по итогам прошлого года просел на 8,3%, сократившись в четвертом квартале на 1,3% в квартальном выражении (это меньше, чем ожидалось). В третьем квартале фиксировался рост на 18,5%. В годовом выражении показатель четвертого квартала сократился на 5%. В четвертом квартале во Франции падало в первую очередь потребление (минус 6,8% год к году), капвложения сократились лишь на 3,2%. Экспорт за год сжался на 11%, хотя в четвертом квартале статистикой зафиксирован рост на 4,8%.

Испанская экономика в 2020 году сжалась сильнее двух выше названных — на 11%. Тем не менее это лучше прогнозов — Международный валютный фонд, к примеру, ожидал более глубокий спад, на 12,8%. В четвертом квартале 2020-го и здесь неожиданно зафиксирован рост — на 0,4% квартал к кварталу. Восстановление поддержали рост потребления и увеличение государственных расходов. Безработица в Испании за квартал также незначительно снизилась — до 16,13% (в 2019-м ее уровень составлял 14,1%).

Напомним, по итогам третьего квартала ВВП стран зоны евро год к году вырос на 12,4%, тогда как во втором был спад на 11,8%, в первом — на 3,7% в годовом выражении.

В ING Bank отмечают, что темпы роста в первом квартале 2021 года во всех трех экономиках будут зависеть в первую очередь от жесткости связанных с пандемией ограничений. Там фиксируют, что в странах сохраняется расхождение между более быстрыми темпами восстановления в промышленности и более медленными в секторе услуг.

Однако в завершившемся январе и в промышленности зафиксировано некоторое ослабление деловой активности. По данным Markit, значение индекса менеджеров по закупкам в немецкой промышленности в январе составило 57,1 пункта против 58,3 в декабре. В Испании PMI в промышленности в январе сократился до 49,3 пункта против 51 в декабре. А во Франции — до 51,1 пункта против 51,6. В целом же по зоне евро январский показатель — 54,8 пункта против 55,2 в декабре.

Татьяна Едовина