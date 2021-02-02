Геленджить бы да радоваться

Общий пассажиропоток российских аэропортов в 2020 году рухнул на 41%, до 130 млн человек. Однако некоторые аэропорты, как Геленджик, Анапа и Горно-Алтайск, показали рост пассажиропотока из-за увеличения внутреннего туризма на фоне коронавирусных ограничений. Эксперты ожидают, что восстановление перевозок по российским туристическим направлениям сохранится в текущем году. При этом цены на авиабилеты могут вырасти.

Рост внутреннего туризма из-за пандемии улучшил результаты ряда российских аэропортов на фоне плачевной ситуации в отрасли в целом. Так, пассажиропоток черноморского аэропорта Геленджик по итогам 2020 года вырос на 42% к 2019 году, до 482,1 тыс. человек. Соседняя Анапа также увеличила объемы — на 10%, до 1,8 млн пассажиров. Пассажиропоток Сочи упал всего на 4%, до 6,5 млн человек. При этом в Краснодаре объемы авиаперевозок снизились на 34%, до 3,1 млн пассажиров.

Аэропорты Симферополя и Калининграда показали незначительное на фоне общей картины снижение в пределах 10%, до 4,6 млн и 2,1 млн человек соответственно. На Северном Кавказе, по данным Росавиации, на 7%, до 1,4 млн человек, сократился пассажиропоток аэропорта Махачкала. У аэропорта Владикавказ снижение составило 13,9%, до 487,1 тыс. человек. Для сравнения: в соседних Минеральных Водах пассажиропоток снизился почти на 29%, до 1,8 млн человек. В азиатской части РФ значительный рост показал аэропорт Горно-Алтайск — на 45%, до 148,4 тыс. человек.

В целом, по данным Росавиации, пассажиропоток аэропортов РФ в 2020 году упал на 41%, до 130 млн человек. На международных линиях снижение составило почти 77%, 17,2 млн человек, на внутренних — 23%, 112,4 млн человек.

Представители онлайн-сервисов по продаже билетов отмечают, что положительная динамика восстановления спроса на внутренние перевозки продолжилась и в начале 2021 года. В сервисе Aviasales со ссылкой на расчеты ForwardKeys сообщили “Ъ”, что в январе количество авиабилетов, проданных для поездок внутри России, составило 77% от уровня прошлого года. Эта цифра продолжает увеличиваться, но восстановление внутренних перевозок не может компенсировать падение международных.

В OneTwoTrip пояснили, что в январе россияне чаще всего приобретали авиабилеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Минеральные Воды, Махачкалу, Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону и Уфу, 96% проданных билетов пришлось на перелеты внутри страны. Представитель сервиса Елена Шелехова добавляет, что спрос на поездки в Сочи и Казань за год почти удвоился, в Минеральные Воды — вырос на 30%. Эксперт предполагает, что путешествовать по стране россиян стимулируют низкие цены на билеты: средняя стоимость в одну сторону сейчас составляет 4,7 тыс. руб.— это на 10% меньше, чем годом ранее.

41 процент составило падение пассажиропотока аэропортов РФ в 2020 году

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отмечает, что по итогам января продажи туров на лето на российские курорты были на 20–30% выше, чем до коронавируса, в 2019 году. По прогнозам эксперта, туристический поток на черноморские курорты в предстоящем летнем сезоне вырастет на 20–25% во многом за счет отложенного спроса. «В прошлом году туристический сезон начался очень резко, в июле, многие не успели сориентироваться или до последнего ждали появления зарубежных направлений, сейчас ситуация намного более прогнозируемая»,— рассуждает он.

В текущем году положительная динамика для российских туристических направлений должна сохраниться, считает генеральный директор Friendly Avia Support Александр Ланецкий. Однако, по словам эксперта, часть туристов, вероятно, заберет Турция, если это направление не будет закрыто. Кроме того, есть риск, что в случае ухудшения экономической ситуации люди не смогут позволить себе полеты на отдых. «Прошлый год показал очень низкие цены на билеты в целом. Это хорошо для пассажиров, но сильно бьет по авиакомпаниям, которым приходится демпинговать. Такой аттракцион щедрости может закончиться банкротством»,— подчеркивает господин Ланецкий, полагая, что возможности снижать цены дальше нет.

Евгения Коляда, Александра Мерцалова