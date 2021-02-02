У «Авиатора» сменился командир

У Сергея Храмова, сына заместителя секретаря Совета безопасности РФ Олега Храмова, появились интересы на рынке офисной недвижимости. Структура, подконтрольная его компаниям, выкупила у Capital Group Павла Тё на севере Москвы бизнес-центр «Авиатор», где находится штаб-квартира розничной сети «Спортмастер».

Capital Group Павла Тё продала свой бизнес-центр «Авиатор» общей площадью 26 тыс. кв. м в Кочновском проезде на севере Москвы, сообщил источник “Ъ” на рынке недвижимости. Этот объект был построен девелопером в границах жилого комплекса «Аэробус» в Москве еще в 2008 году. В Capital Group подтвердили продажу актива, отказавшись от дополнительных комментариев. Впрочем, из выписки из ЕГРН (есть у “Ъ”) следует, что недавно новым владельцем офисного центра стало ООО «Деловой центр "Авиатор"», бенефициаром которого, по данным Kartoteka.ru, является Сергей Олегович Храмов. По данным источников “Ъ”, он сын Олега Храмова, заместителя секретаря Совета безопасности РФ. По их словам, ему также принадлежит часть площадей в торгцентре «Весна» на Алтуфьевском шоссе в Москве.

Связаться с Сергеем Храмовым в понедельник “Ъ” не удалось. В ООО «Альта девелопмент», также принадлежащем, по данным «СПАРК-Интерфакс», господину Храмову, пообещали передать ему вопросы “Ъ”.

Арендопригодная площадь «Авиатора» составляет 19,5 тыс. кв. м, и единственным арендатором объекта является розничная компания «Спортмастер». Директор департамента рынков капитала Colliers International Денис Платов оценивает рыночную стоимость объекта в 1,9–2 млрд руб. Он считает логичным выход Capital Group из офисных проектов для развития новых перспективных площадок. Об этом говорит и финансовый директор Tactics Group Андрей Новиков. По его мнению, владение и управление коммерческой недвижимостью не основной вид деятельности для Capital Group.

Однако для покупателя сделка может быть рискованной, считает господин Новиков. Если единственный арендатор здания ритейлер «Спортмастер» по какой-либо причине решит покинуть бизнес-центр «Авиатор», то найти быстро новых и полностью закрыть вакантные площади в текущей кризисной ситуации может быть затруднительно. Представитель «Спортмастера» заверил “Ъ”, что договор аренды будет действовать еще около трех лет и пока у компании нет планов покидать бизнес-центр. Впрочем, он добавил, что помимо этого офиса у спортивного ритейлера есть арендованные площади в других локациях. «Мы арендуем офисы, а не покупаем именно для того, чтобы в случае необходимости консолидировать штаб-квартиру в одном месте»,— сообщил представитель «Спортмастера».

Несмотря на то что здание находится на севере Москвы, где расположены популярные деловые кластеры столицы, само здание устарело и находится в отдалении от метро, считает старший директор отдела офисных посещений CBRE Елена Денисова. Директор практики по сопровождению сделок в сфере недвижимости PwC в России Саян Цыренов отмечает, что бизнес-центр «Авиатор» расположен в развитом офисном субрынке Ленинградского проспекта, что в совокупности с невысокими ставками аренды делает его интересным инвестиционным продуктом.

Собеседник “Ъ” говорит, что «все минусы локации отражены в арендной ставке». Другой источник “Ъ” знает, что арендная ставка составляла 11 тыс. руб. в год за 1 кв. м, а чистый операционный доход — около 200 млн руб. ежегодно. Госпожа Денисова оценивает текущую ставку аренды офисов в этой локации в 15 тыс. руб. за 1 кв. м в год.

Дарья Андрианова