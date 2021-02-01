Судья повысила себя в ранге Вынесен приговор по делу о мошенничестве

Верховный суд Марий Эл вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении мирового судьи судебного участка №1 города Канаш 44-летней Розы Габдулловой. Она признана виновной в мошенничестве и приговорена к семи годам колонии общего режима и штрафу 750 тыс. руб. Незаконно полученные ею от жителя Чебоксар 2,85 млн руб должны быть конфискованы в доход государства. По мнению суда, осужденная вместе с сообщницей мошеннически получила от него в общей сложности 4,65 млн руб., пообещав решить вопрос о переводе принадлежащей ему земли сельскохозяйственного назначения под строительство. Не признавшая своей вины осужденная намерена обжаловать обвинительный приговор.

Уголовное дело в отношении мирового судьи на основе материалов УФСБ по Чувашии было возбуждено председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным 6 августа 2019 года, затем оно было передано в Верховный суд Марий Эл для обеспечения объективности рассмотрения дела в апреле 2020 года.

Примечательно, что осужденная пока является действующим мировым судьей — ее полномочия были приостановлены по представлению и. о председателя Верховного суда Чувашии Александра Шумилова 15 августа 2019 года Квалификационной коллегией судей Чувашии до вступления в законную силу обвинительного приговора.

Как установил суд, Роза Габдуллова мошеннически получала деньги от жителя Чебоксар, которому обещала решить вопрос о переводе земельного участка с возведенной на нем незаконной постройкой из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли, предназначенные под строительство.

С чебоксарцем, который имел земельный участок сельскохозяйственного назначения и хотел на нем открыть автомойку с автосервисом, Розу Габдуллову свела в 2015 году ее знакомая Севиндж Алиева, которая представила Габдуллову судьей Верховного суда Чувашии. Роза Габдуллова и Севиндж Алиева пояснили начинающему бизнесмену, что интересующий его вопрос можно решить, но это потребует денежных затрат. Мужчина, будучи уверенным, что имеет дело с судьей Верховного суда Чувашии, согласился платить.

Сначала Роза Габдуллова «с декабря 2015 по декабрь 2017 года» через свою сообщницу Севиндж Алиеву получила от потерпевшего 850 тыс. руб. После этого судья с сообщницей в июне 2018 года взяла от жителя Чебоксар еще 2 млн руб. якобы за завершение процесса оформления документов за перевод участка. Однако 16 июля 2018 года при получении от потерпевшего еще 1,8 млн руб. Роза Габдуллова и Севиндж Алиева были задержаны сотрудниками УФСБ по Чувашии с поличным.

В ходе следствия и суда Роза Габдуллова своей вины не признала, утверждая, что просто оказывала юридические консультации потерпевшему.

Однако Севиндж Алиева, заключившая со следствием досудебное соглашение, дала признательные показания. В итоге суд счел вину Розы Габдулловой доказанной и приговорил ее к реальному сроку. Получить комментарии у адвоката осужденной пока не удалось.

В Верховном суде Марий Эл сообщили, что осужденная после оглашения приговора заявила, что не согласна с судебным решением и будет его обжаловать.

Олег Ерусланов, Чебоксары