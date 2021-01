Украина ввела санкции против китайских инвесторов «Мотор Сич»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против китайских инвесторов, которые добиваются официального оформления покупки акций украинского производителя авиадвигателей «Мотор Сич». Напомним, в августе 2019 года китайские компании Skyrizon и Xinwei Group приобрели более 50% одного из ключевых предприятий этой корпорации.

«Мотор Сич» — один из крупнейших производителей авиадвигателей и промышленных газотурбинных установок. Он поставляет продукцию более чем в 100 государств. В августе прокуратура Украины арестовала акции компании после того, как китайские инвесторы и группа DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского подали объявление в Антимонопольный комитет о покупке доли в компании.

Введенные санкции предусматривают блокировку активов, сокращение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины и другие ограничения. В санкционный список включены гражданин Китая Ван Цзин и связанные с ним компании Beijing Xinwei Technology Group Co Ltd; Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd (Пекин); Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские острова) и Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг).

Вопрос инвестиций Китая в украинские компании крайней волнует власти США. По мнению американской стороны, продажа «Мотор Сич» в несколько раз повысит оборонные способности Китая. В августе 2020 года госсекретарь США Майк Помпео обсуждал эту тему с господином Зеленским.

О борьбе США с китайскими компаниями — в материале “Ъ” «США решили очистить интернет от Китая».