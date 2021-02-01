В Адыгее работают 26 пунктов вакцинации от коронавируса

В Республике Адыгея до 1 июня текущего года планируется охватить вакцинацией свыше 190 тыс. человек, сейчас в регионе работают 26 прививочных пунктов, сообщила пресс-служба правительства республики.

Для прививок используется вакцина «Спутник V», первыми прививки получают работники медицинских и образовательных организаций, социальной сферы, а также служащие, сотрудники силовых структур, призывники, студенты, сообщает правительство Республики Адыгея. В настоящее время заболеваемость в регионе идет на спад – в трех ковидных госпиталях загруженность коечного фонда составляет 65%. Ряд специализированных отделений, которые освобождались для коронавирусных больных, уже начинают деятельность в прежнем режиме.

Анна Перова, Краснодар