Борец с коррупцией попался на частной жизни

В Новосибирске суд приговорил к полутора годам условно бывшего оперуполномоченного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) городского УМВД Евгения Пушкарева, признав его виновным в незаконном сборе частной информации. По версии следствия, оперативник обвинялся в том, что по просьбе совладельца сети кофеен Traveler’s Coffee Анвара Пириева собирал досье на его оппонентов в корпоративном споре. Еще одно уголовное дело на экс-полицейского находится в стадии рассмотрения.



В Центральном райсуде Новосибирска в понедельник завершилось рассмотрение дела бывшего борца с коррупцией, в прошлом капитана полиции Евгения Пушкарева. На оперативника правоохранительные органы вышли случайно. Осенью 2018 года силовики задержали совладельца сети кофеен Traveler’s Coffee Анвара Пириева. Предпринимателя обвинили в вымогательстве у бывших деловых партнеров около 20 млн руб., а также в организации поджогов их имущества — автомобиля Toyota Land Cruiser Prado и двух кофеен (сейчас это дело слушается в суде). В телефоне бизнесмена следователи нашли переписку с капитаном полиции Пушкаревым.

По версии следствия, по просьбе Анвара Пириева полицейский собирал информацию на его оппонентов в корпоративном конфликте за товарный знак Traveler’s Coffee. Спор за право использования бренда стоимостью примерно $100 тыс. проходил в арбитражном суде Москвы. Как указывается в деле, с августа 2016-го по сентябрь 2017 года полицейский неоднократно получал в служебных базах МВД сведения на интересовавших господина Пириева лиц. Через мессенджер WhatsApp он отправил ему их фотографии, серии и номера паспортов, водительских прав, адреса регистрации, контактные телефоны.

Информацией с совладельцем Traveler’s Coffee борец с коррупцией делился, чтобы сохранить с ним дружеские отношения, указывается в деле. Следственный комитет предъявил Евгению Пушкареву обвинение в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и сборе информации о личной жизни граждан (ч. 2 ст. 137 УК РФ). Капитана уволили из органов по дискредитирующим обстоятельствам.

Вину в совершении инкриминируемых преступлений экс-полицейский не признал, хотя и не отрицал, что отправлял бизнесмену информацию. «Указанные действия подорвали авторитет органов власти, дискредитировали их»,— заявила в прениях гособвинитель Ксения Короед. По ее словам, она запросила для бывшего борца с коррупцией один год и восемь месяцев колонии. Обвинение в превышении полномочий с Евгения Пушкарева сняли. За нарушение неприкосновенности частной жизни назначили полтора года условно с испытательным сроком два года.

Сейчас над Евгением Пушкаревым проходит еще один суд. По данным следствия, он получал от Анвара Пириева взятки (ст. 290 УК РФ, наказание по ней — до 15 лет заключения) за то, что устанавливал слежку за интересующими бизнесмена людьми. Более 300 тыс. руб. предприниматель перевел на расчетные счета, которые назвал оперативник. Очередной взяткой, согласно договоренности, должна была стать иномарка. Однако передача автомобиля не состоялась. В сентябре 2018 года правоохранители задержали в московском аэропорту Шереметьево Анвара Пириева, когда он прилетел из Баку. Обвинение во взятке экс-полицейский также отрицает.

Константин Воронов