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Министр строительства и архитектуры Республики Башкортостан Рамзиль Кучарбаев

Фото: Министерство строительства и архитектуры Республики Башкортостан

На министра сооружают дело

Главе минстроя Башкирии припомнили дело трехлетней давности

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Сегодня в Уфе был задержан министр строительства и архитектуры Башкирии Рамзиль Кучарбаев. В его кабинете был проведен обыск и выемка документов. Во вторник Советский райсуд Уфы должен избрать чиновнику меру пресечения. Как сообщили в правительстве республики, следственные действия связаны со строительством очистных сооружений для масоэкстракционного завода в селе Маячный в Кумертау общей стоимостью около 95 млн руб. Сооружения, которые по документам были введены в эксплуатацию еще в 2017 году, до сих пор не заработали. Рамзиль Кучарбаев в то время возглавлял ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан», выступавшее госзаказчиком объекта.


Как стало известно “Ъ”, сотрудники управления Следственного комитета России (СКР) по Башкирии сегодня задержали и допросили министра строительства и архитектуры Башкирии Рамзиля Кучарбаева. Утром в его кабинете был проведен обыск и выемка документов. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, следственные действия связаны со строительством очистных сооружений в селе Маячный (относится к городу Кумертау) в 2017 году. В то время Рамзиль Кучарбаев занимал должность начальника ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан».

В пресс-службе республиканских управлений СКР и ФСБ ситуацию не комментируют.

Очистные сооружения в Маячном строились в 2016–2017 годах для обслуживания маслоэкстракционного завода группы компаний «Сигма».

Кроме самого завода, очистными сооружениями должны были пользоваться местные жители. Их строительство финансировалось из бюджета Башкирии.

В 2016 году госзаказчик работ — управление капитального строительства — провел аукцион по поиску подрядчика строительно-монтажных и пусконаладочных работ очистных сооружений и канализационного коллектора. Победителем стало уфимское ООО «А-Строй», предложившее выполнить работы за 38 млн руб. Сдать объект исполнитель должен был в марте 2017 года. Компания также выиграла второй аукцион на поставку канализационной насосной станции и комплекса очистки сточных вод за 56,7 млн руб. Контракты от имени УКСа подписывал Рамзиль Кучарбаев.

ООО «А-Строй» зарегистрировано в 2011 году. Принадлежит Айрату и Магазу Асылгужиным. Чистая прибыль компании в 2019 году составила 1,7 млн руб. при выручке 307 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2017 году общая стоимость контрактов компании составила 182,26 млн руб., в 2018 году — 447,3 млн руб., в 2019 году — 454,9 млн руб., в 2020 году — 258,2 млн руб., в 2021 году — 165,3 млн руб. Основной заказчик компании — УКС, общая сумма контрактов с которым составила 1,2 млрд руб.

Маслоэкстракционный завод в Маячном был запущен в 2017 году. На сайте «Сигмы» сообщается, что производимый заводом объем подсолнечного масла составляет 14 тыс. тонн в месяц. Оператором завода является ООО «Элеватор», входящее в агропромышленный холдинг. Компания зарегистрирована в 2012 году в селе Маячный и, как и ГК «Сигма», принадлежит Марине Махровой. Чистая прибыль в 2019 году составила 239,5 млн руб. при выручке 9,2 млрд руб.

Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, сообщил, что документы о вводе в эксплуатацию очистных сооружений были подписаны сторонами в 2017 году, однако по факту они работать не начали. «Сначала документы подписывает Жилстройнадзор, потом УКС, как госзаказчик, затем подписывается акт ввода в эксплуатацию от имени города. Где-то была допущена некорректность в оформлении документов»,— сообщил собеседник.

Вице-премьер Борис Беляев, возглавлявший с 2010 по 2019 год администрацию Кумертау, а также директор УКС Артур Насыров на звонки “Ъ” не отвечали.

Управляющий делами администрации Кумертау Анвар Уразаев подтвердил, что очистные сооружения в настоящее время стоки не принимают.

Коммерческий директор «Элеватора» Владимир Емелин сообщил “Ъ”, что занят, и отказался от комментариев. В группе компаний «Сигма» попросили письменный запрос, на который оперативно не ответили.

Директора компании «А-строй» Айрата Асылгужина не было на рабочем месте. В компании сообщили, что свои работы выполнили в полном объеме.

Вину за неработающие очистные сооружения подрядчик возложил на проект, выполненный индивидуальным предпринимателем из Оренбурга.

«Заказчик купил некачественный проект, поэтому сооружения не заработали»,— заявили в компании.

По данным “Ъ”, во вторник Советский районный суд Уфы должен рассмотреть ходатайство следствия об избрании меры пресечения Рамзилю Кучарбаеву. Дозвониться до господина Кучарбаева не удалось.

Влада Шипилова, Уфа


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