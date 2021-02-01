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Владимир Нагорный откажется от законопроекта об исключении студентов из вузов за участие в митингах

Депутат Курултая Башкирии от партии «Патриоты России» Владимир Нагорный откажется вносить в парламент разработанную им законодательную инициативу о санкциях в отношении студентов и абитуриентов.

В конце прошлой недели стало известно, что депутат подготовил поправки в закон «Об образовании в республике Башкортостан». Он предлагал не принимать в учебные заведения абитуриентов и исключать из колледжей и вузов студентов, которые были привлечены к ответственности за организацию несанкционированных массовых акций более чем два раза в течение года.

Господин Нагорный сообщил сегодня "Ъ-Уфа", что «за три последних дня выслушал много разных мнений (в основном отрицательных) о законопроекте». «Даже глава республики высказался против такой инициативы. Что ж, нет смысла вносить законопроект на рассмотрение депутатов Госсобрания, поскольку законы вступают в действие после подписания их главой республики, а его мнение известно»,— сказал депутат.

В субботу «Башинформ» сообщил, что глава Башкирии Радий Хабиров раскритиковал законопроект, назвав его «абсолютно ненужной, излишней» инициативой. Он заявил, что разработчика законопроекта попросят «завершить процесс».

Дарья Кучеренко


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