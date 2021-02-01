Грузия наладит производство боевых беспилотников

В грузинской компании Tamm Managment (название компании пишется через одно английское «e») корреспонденту “Ъ” подтвердили сообщения местных СМИ: в ближайшее время эта компания, функционирующая на базе Тбилисского авиационного завода (ТАЗ), приступит к производству ударных БПЛА. Грузинский дрон уже получил индекс T-31.

Заместитель директора Tamm Managment Михаил Рогава в беседе с “Ъ” раскрыл некоторые характеристики Т-31: беспилотник сможет нести ракеты и бомбы общей массой 350 кг. Длительность беспрерывного полета — 72 часа в разведывательном варианте с дополнительными топливными баками и 24 часа в боевом снаряжении. Высота — до 6 тыс. метров.

По словам господина Рогавы, Tamm Managment ведет переговоры с канадской компанией C&C, южноафриканской Paramaunt, итальянской Leonardo и другими производителями высококачественной оптики для дронов. «Относительно авионики мы договариваемся с бельгийской Debicon, а по двигателю остановили выбор на Rotax»,— отметил собеседник “Ъ”.

Отвечая на вопрос “Ъ” о типах боевого снаряжения, Михаил Рогава подчеркнул: решение примет заказчик, в том числе Минобороны Грузии, но «платформа способна нести как управляемые, так и неуправляемые ракеты любых современных видов в пределах 350 кг».

Ранее министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Минобороны «готовится испробовать силы для производства боевых беспилотных аппаратов, используя ресурсы и возможности отечественного ВПК». «В мире лишь 20 стран производят боевые беспилотники,— напомнил министр и гордо добавил: — Грузия войдет в этот престижный клуб. У нас есть соответствующий потенциал». По мнению господина Гарибашвили, было бы «преступлением» не использовать в интересах страны знания, талант и опыт «замечательных специалистов», занятых в грузинском ВПК.

Министр имел в виду, в первую очередь, ТАЗ, который в советское время производил знаменитые штурмовики Су-25, а также ряд других производственных и научно-технических объединений, функционирующих на базе авиационного завода: Tamm Managment и Delta. Последняя компания уже несколько лет выпускает бронемашины «Дидгори Меомари», а также разведывательные дроны. К беспилотным летательным аппаратам, произведенным в Грузии, добавятся БПЛА, закупленные Министерством обороны в Испании.

Георгий Двали, Тбилиси