В Испании в доме для престарелых произошла вспышка COVID-19 после вакцинации

Все постояльцы дома для престарелых в испанском городе Лагартера (около 150 км к западу от Мадрида) заразились коронавирусом после того, как были привиты вакциной Pfizer, сообщает La Vanguardia. Семь человек из заболевших умерли.

Вакцинация первой дозой была проведена 13 января, первые симптомы стали появляться через 6 дней у 10 человек. У большинства из умерших были патологии. В дирекции заведения сообщили, что 78 пожилых людей остаются изолированными в своих комнатах. Вакцинация в доме для престарелых продолжится, вторая доза назначена на 3 февраля.

За последние две недели в Испании зарегистрировали 416 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. За неделю там умерли 1855 человек.

Ранее стало известно, что в Норвегии умерли 23 человека, которые привились от COVID-19. Власти не уточнили, какую вакцину получили умершие, однако ранее сообщалось, что 27 декабря в стране началась вакцинация препаратом компаний Pfizer и BioNTech.