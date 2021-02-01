В Краснодаре перевозчиков будут судить за поджог автобусов компании-конкурента

В Краснодаре направлено в суд уголовное дело в отношении двух местных жителей, оказывающих услуги по пассажирским перевозкам. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Как установило следствие, обвиняемые требовали от руководителей отдела логистики одной из транспортных компаний Краснодара отказаться от сделки по осуществлению вахтовых перевозок сотрудников сельхозпредприятия.

Представители транспортной компании требования выполнять отказались, и тогда злоумышленники наняли двоих местных жителей, которые за денежное вознаграждение подожгли два пассажирских автобуса Daewoo BM – 090 и Mercedes-Benz 0303. Общая сумма причиненного ущерба – более 2 млн руб.

Поджигатели были задержаны вскоре после происшествия. По информации ГУ МВД, в августе 2020 года суд назначил каждому по два года лишения свободы. Организаторам поджога по ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 179, ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 35 и ч. 2 ст. 167 УК РФ (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения, умышленные уничтожение или повреждение имущества) грозит до пяти лет тюрьмы.

Как писал “Ъ-Кубань”, в ночь на 19 января 2020 года на Кубани сгорело семь автобусов. Возгорания произошли в встанице Некрасовской Усть-Лабинского района, в станице Динской, в станице Старокорсунской, в поселке Дорожный и в Немецкой Деревне. СМИ сообщали, что транспортные средства принадлежали одной компании, выигравшей подряд на перевозку сотрудников одной из крупных региональных компаний.

Виктория Колганова